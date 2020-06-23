Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Путин выступит с телеобращением к россиянам

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