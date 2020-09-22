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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке во вторник, 22 сентября, открылась 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Одной из главных тем для обсуждения политиков на мировом уровне станет пандемия коронавируса. В силу эпидемиологической обстановки главы государств не будут присутствовать на мероприятии.В источнике
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ТАСС

Путин, Трамп, Си Цзиньпин выступят в первый день юбилейной Генассамблеи ООН

ТАССвчера в 17:03
Общественная служба новостей

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Общественная служба новостейвчера в 11:18
Rusvesna.su

Выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН

Rusvesna.suвчера в 10:52
Интерфакс

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Интерфаксвчера в 01:15
РИА Новости

«Несмотря на ссоры и недоверие». Что Путин предложил на Генассамблее ООН

РИА Новостивчера в 13:57
Коммерсантъ

Главные анонсы 22 сентября

Коммерсантъвчера в 17:00
Вести.Ru

На юбилейной неделе ООН мировые лидеры представят свои видеообращения – Путин уже завтра

Вести.Ru20 сентября в 23:31

Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка
Российская газета05:00
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Поддержка семей, питание в школах, Конституция. Прямая трансляция речи Путина перед Совфедом

Президент поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми и до конца 2020 года наверстать отставание в создании новых мест в детских садах и яслях.
Телеканал 360°06:28

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, однако газета Le Monde была не точна в передаче формулировок.
Коммерсантъ06:34

Автоконцерн BMW представил новый седан M3 и купе M4

Новый седан M3 поколения G80 и купе M4 поколения G82 оснащены трехрядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 353 кВт и 550 Нм крутящего момента на задний мост через шестиступенчатую механическую коробку передач.
Про Кроссоверы05:54
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РФС признал ошибочной фиксацию фола Карпова в начале игры со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочной фиксацию фола со стороны защитника московского ЦСКА Вадима Карпова на нападающем столичного "Спартака" Джордане Ларссоне в начале матча седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru06:21