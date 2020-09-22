В Нью-Йорке во вторник, 22 сентября, открылась 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Одной из главных тем для обсуждения политиков на мировом уровне станет пандемия коронавируса. В силу эпидемиологической обстановки главы государств не будут присутствовать на мероприятии.