Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
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В Нью-Йорке во вторник, 22 сентября, открылась 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Одной из главных тем для обсуждения политиков на мировом уровне станет пандемия коронавируса. В силу эпидемиологической обстановки главы государств не будут присутствовать на мероприятии.В источнике
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Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Общественная служба новостейвчера в 11:18
На юбилейной неделе ООН мировые лидеры представят свои видеообращения – Путин уже завтра
Вести.Ru20 сентября в 23:31