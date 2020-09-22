Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник. Путин выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, которая начнется в 17:00 по московскому времени, его обращение запланировано к показу седьмым по счету.В источнике
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Видеообращение Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН запланировано седьмым
Московский Комсомолец01:42
Выступление Владимира Путина в ООН 22 сентября 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правда04:00