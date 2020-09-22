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Интерфакс
Интерфакс

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет показано во вторник. Путин выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, которая начнется в 17:00 по московскому времени, его обращение запланировано к показу седьмым по счету.В источнике
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Коммерсантъ

75-я сессия Генеральной асамблеи ООН

Коммерсантъ10:01
Интерфакс

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Интерфакс01:15
Эхо Москвы

Президент Путин выступит сегодня с обращением на Генассамблее ООН

Эхо Москвы02:04
Московский Комсомолец

Видеообращение Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН запланировано седьмым

Московский Комсомолец01:42
Комсомольская правда

Выступление Владимира Путина в ООН 22 сентября 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда04:00
Независимая газета

Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН

Независимая газета00:30
ТАСС

Мировые лидеры впервые выступили на ГА ООН в формате видеообращений

ТАСС00:19

Вучич назвал причину подписания соглашения по Косово в США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании главы США Дональда Трампа, а для большего американского присутствия в регионе, передает РИА Новости.
Вучич назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Аргументы и Факты11:19

Россиян предупредили об изменении ситуации с коронавирусом в регионах

Регионы России распределили в группы по цветам — красный, желтый, зеленый, светло-зеленый, каждая из которых имеет индекс распространения коронавируса, передает ФАН со ссылкой на специалиста по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Народные новости20 сентября в 05:08
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Китай отверг обвинения США в распространении коронавируса

Китай отвергает все обвинения США в свой адрес, касающиеся коронавируса, они безосновательны, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа на сессии ГА ООН.
РИА Новости11:09

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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