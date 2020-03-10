Политика
ИА КрыминформПутин приехал в Госдуму для обсуждения поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами по поправкам в Конституцию. Прямую трансляцию ведет телеканал RT. Нижняя палата российского парламента сегодня рассматривает во втором чтении законопроект по поправкам в Конституцию.
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Политика
Полномочия есть. В Госдуме оценили предложения по президентским срокам
Предложение депутата Государственной думы от "Единой России" Валентины Терешковой о снятии ограничения на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию РФ является более сложным и требует более широкого круга консультаций, заявил депутат Госдумы Александр Карелин.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Политика
Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Здоровье
Школы Энгельсского района снова закрыли на карантин
Внеплановые каникулы продлятся до 17 марта включительно. Напомним, в текущем году энгельсские школы уже закрывали на карантин.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Авто
В Сеть выложили фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
Снимки возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport были опубликованы на зарубежном форуме.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Экономика
Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках
Единственный среди 10 богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Политика
Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату
Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Кино
Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»
В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Здоровье
Учёные назвали безопасное для здоровья людей количество яиц в день
Употребление одного яйца в день не принесёт никакого вреда здоровью, в особенности сердечно-сосудистой системе.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Финансы
Минэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля
Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Гаджеты
В Роскачестве назвали недостатки смарт-часов
Авто
Анонсирован обновленный Renault Kaptur для РФ
С учетом всех пожеланий российских владельцев первого поколения кроссовера Renault Kaptur специалисты марки доработали автомобиль.
Политика
Американский профессор назвал выход России из ОПЕК+ победой над США
Россия вступает в ценовую войну на нефть, чтобы вытеснить американских производителей с энергетического рынка и восстановить партнерство с Саудовской Аравией, пишет профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев на страницах The National Interest.
Политика
Путин призвал не связывать власть в стране с одним человеком
Президент России Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что президентская власти в стране не должна быть связана с одним человеком, пишут «Известия».
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Общество
В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Власти Липецкой области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди местных жителей.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Энергетика
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.