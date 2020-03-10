Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами по поправкам в Конституцию. Прямую трансляцию ведет телеканал RT. Нижняя палата российского парламента сегодня рассматривает во втором чтении законопроект по поправкам в Конституцию.

Путин приехал в Госдуму для обсуждения поправок в Конституцию

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