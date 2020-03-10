Политика

ИА КрыминформИА КрыминформПутин приехал в Госдуму для обсуждения поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами по поправкам в Конституцию. Прямую трансляцию ведет телеканал RT. Нижняя палата российского парламента сегодня рассматривает во втором чтении законопроект по поправкам в Конституцию.
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Путин выступит в Госдуме 10 марта по поводу дискуссий по поправкам в Конституцию

ТАСС07:48

Путин приедет в Госдуму

Lenta.ru07:31

Путин сегодня выступит в Госдуме по вопросу поправок в Конституцию

Коммерсантъ07:34

Путин приедет в Госдуму для обсуждения поправок в Конституцию

RT на русском07:38

Путин приехал в Госдуму

Интерфакс08:26

Путин обсудил в Госдуме поправки в Конституцию. Полное видео

РБК08:23

Путин прибыл в Госдуму

РИА Новости08:20
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Политика

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