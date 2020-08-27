Путин за рулем автомобиля проехал по трассе «Таврида» в Крыму
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Президент России Владимир Путин открыл мегатрассу «Таврида» в Крыму. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства проехал по магистрали за рулем автомобиля Aurus из президентского «Кортежа».В источнике
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