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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин за рулем автомобиля проехал по трассе «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин открыл мегатрассу «Таврида» в Крыму. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства проехал по магистрали за рулем автомобиля Aurus из президентского «Кортежа».В источнике
Подробнее о событии
КрымPRESS

Какие поручения по развитию дорожной инфраструктуры Крыма дал Владимир Путин

КрымPRESS10:45
КП - Крым

Путин предложил построить съезды с трассы «Таврида» к морю

КП - Крым09:39
ТАСС

Скорость на трассе «Таврида» в Крыму повысят до 110 км/ ч к новому туристическому сезону

ТАСС12:25
ИА Крыминформ

Движение для автомобилистов открыто на всем протяжении «Тавриды»

ИА Крыминформ12:55
Крым 24

«Надо пристегнуться, а то потом штраф придётся платить»: Как Путин лично ехал по крымской «Тавриде»

Крым 2411:49
Octagon.Media

Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Octagon.Media09:09
РИА Новости Крым

#ЦитатаДня: Путин о трассе «Таврида»

РИА Новости Крым11:27

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37
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Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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