В этом году зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения России начнётся в августе. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин.

Путин: зачисление абитуриентов в вузы начнётся в августе

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