Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России, и попросил специалистов высказаться по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 апреля.

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

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