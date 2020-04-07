Коронавирус
Lenta.ruПутин задумался о сокращении нерабочих дней в России
Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России, и попросил специалистов высказаться по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 апреля.
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Происшествия
В Оренбуржье у 14 человек выявили коронавирус
В Оренбургской области у 14 человек выявлен коронавирус, еще у 14 подозревается, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Здоровье
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
Сравнительные клинические исследования трех препаратов, способных помочь при лечении коронавируса, начались в Медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна, пишет РИА Новости.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19
Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Общество
Свободными от коронавируса остаются четыре региона России
Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Энергетика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Общество
Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран
Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Авто
Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2020 года россияне купили чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей.
Здоровье
Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома
Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Хоккей
Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»
В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
Космос
Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле
Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Авто
Российский автобизнес может потерять 340 млрд рублей
Российский автобизнес может не досчитаться 340 млрд рублей, если режим самоизоляции в стране продлится до конца апреля.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Армия и оружие
В России подготовят судно-госпиталь из-за пандемии коронавируса
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число мест на госпитальном судне «Иртыш» до 450 из-за пандемии коронавируса.
Культура
Башмет и Авербух примут участие в онлайн-проекте «Русских сезонов»
8 апреля состоится трансляция спектакля Авербуха "Ромео и Джульетта" при участии шести олимпийских чемпионов: Татьяны Волосожар и Максима Транькова, Алексея Ягудина и Романа Костомарова, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Хоккей
Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» объявил об окончании сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым.
Общество
Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США
Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся.
Политика
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.