Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин задумался о сокращении нерабочих дней в России

Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России, и попросил специалистов высказаться по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 апреля.
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Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

Lenta.ru09:49

Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней

RT на русском09:45

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить количество нерабочих дней

Вести.Ru09:38

Путин допустил сокращение нерабочих дней

Московский Комсомолец09:39

Путин допустил сокращение нерабочих дней в апреле

URA.Ru09:21

Путин решил посовещаться с экспертами о сокращении числа нерабочих дней

РБК09:13

Путин оценил возможность сокращения числа нерабочих дней в апреле

Известия09:10
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Происшествия

В Оренбуржье у 14 человек выявили коронавирус

В Оренбургской области у 14 человек выявлен коронавирус, еще у 14 подозревается, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
РИА Новости 08:11
Здоровье

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

Сравнительные клинические исследования трех препаратов, способных помочь при лечении коронавируса, начались в Медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:24
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Общество

Свободными от коронавируса остаются четыре региона России

Москва, 7 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом не вывялены только в четырех регионах России: на Чукотке, Алтае, в Туве и Ненецком автономном округе, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
REGNUM 03:50
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Энергетика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Авто

Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2020 года россияне купили чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей.
Автостат 06:05
Здоровье

Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома

Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:46
Хоккей

Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»

В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
ГЛАС.RU 09:47
Космос

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Актуальные Новости 05 апреля в 02:26
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов стал новым участником «Дома-2»

iReactor 08:26
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Авто

Российский автобизнес может потерять 340 млрд рублей

Российский автобизнес может не досчитаться 340 млрд рублей, если режим самоизоляции в стране продлится до конца апреля.
Автоновости дня 07:50
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 09:39
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Газета.Ru 08:51
Армия и оружие

В России подготовят судно-госпиталь из-за пандемии коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число мест на госпитальном судне «Иртыш» до 450 из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:02
Культура

Башмет и Авербух примут участие в онлайн-проекте «Русских сезонов»

8 апреля состоится трансляция спектакля Авербуха "Ромео и Джульетта" при участии шести олимпийских чемпионов: Татьяны Волосожар и Максима Транькова, Алексея Ягудина и Романа Костомарова, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
ТАСС вчера в 09:33
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Коммерсантъ 09:42
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Хоккей

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» объявил об окончании сотрудничества с главным тренером Андреем Мартемьяновым.
Телеканал ОТВ 08:14
Общество

Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США

Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся.
РБК 01:21
Политика

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
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