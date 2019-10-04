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Здоровье ВОЗ: в России на 43% снизилось потребление алкоголя Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении общего количества употребляемого в России алкоголя на душу населения на 43% с 2003 по 2016 годы.

Политика Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.

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