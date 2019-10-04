Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.

Политика Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне.

Политика Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.

Политика Украина готовится к полной блокаде Донбасса Украинские власти рассматривают вариант полной блокады самопровозглашённых республик Донбасса.

Футбол Дзаппакоста получил травму колена Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста получил повреждение на тренировке.

Театры Марк Варшавер станет худруком «Ленкома» Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.

Культура Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос» МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".

Шоу-бизнес 50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью 50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.

Армия и оружие В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.

Политика Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Кино В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2» Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".

Футбол Хельвег: у Головина прекрасное будущее Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Финансы Фондовый рынок США продолжил падение Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.

Происшествия Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.

Политика Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.