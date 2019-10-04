Политика
Вести.RuПутин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
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Политика
Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 20:13
Политика
В Иране задержана журналистка из России
Российская газета 05:25
Политика
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
News.ru 04:39
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Политика
Украина готовится к полной блокаде Донбасса
Украинские власти рассматривают вариант полной блокады самопровозглашённых республик Донбасса.
News.ru 13:10
Футбол
Дзаппакоста получил травму колена
Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста получил повреждение на тренировке.
Спорт-Экспресс 10:50
Театры
Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»
Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
Культуромания 09:36
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Шоу-бизнес
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью
50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью Фото светской львицы в шелковой сорочке спровоцировало слухи об ее интересном положении.
Экспресс газета 07:02
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше
Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
RT на русском вчера в 06:19
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Футбол
Хельвег: у Головина прекрасное будущее
Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
Чемпионат 17:21
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 02 октября в 09:34
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Российская газета 12:47
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика
Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимума
Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося наиболее сильным потенциальным соперником американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, упал почти до минимальной отметки.
РБК 17:48
Единоборства
Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее
Комсомольская правда 16:08