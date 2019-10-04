Политика

ИзвестияИзвестияПутин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. В пример он привел успешный опыт «Росатома».
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Путин заинтересовался возможностью создать медицинскую госкорпорацию

РБКвчера в 13:18

Путин предложил идею о корпоративных методах управления в здравоохранении

REGNUMвчера в 11:00

Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации

Российская газетавчера в 11:54

Путин задумал создать новую госкорпорацию

Lenta.ruвчера в 11:33

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Вести.Ruвчера в 11:29

Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации

РИА Новостивчера в 12:10

Путин отметил работу «Росатома» и заинтересовался использованием этой модели в медицине

ТАССвчера в 10:59
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Игры

EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access

Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
CyberSport.ru 03 октября в 06:56
Происшествия

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Политика

Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа

Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
RT на русском 03 октября в 05:11
Общество

Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror

Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.
РБК вчера в 22:59
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Спорт

Акименко: не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира

Чемпионат вчера в 17:37
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Интерфакс вчера в 14:50
Гаджеты

«ИгроМир 2019»: ASUS ROG представил мощные ПК, ноутбуки и ROG Phone II

Компания ASUS под брендом Republic of Gamers представила на «ИгроМире-2019» модельный ряд своей продукции, а также новинки, впервые привезённые в Россию.
3DNews 01:00
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 03 октября в 12:17
Происшествия

В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

РИА Новости вчера в 23:13
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Политика

Белоруссия решила увеличить поставки нефти на Украину

Белоруссия готова увеличить поставки нефти Украине, заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает украинский канал "112".
Московский Комсомолец вчера в 08:47
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала видео со свадьбы с Владимиром Чоповым в Италии

Недавно знаменитость показала в Instagram видео со свадьбы в Италии.
OAnews 01:21
Здоровье

Секретное средство против ОРВИ раскрыл известный педиатр

На своей странице в социальной сети известный педиатр Евгений Комаровский разместил рекомендацию, как можно избежать острой респираторной вирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 13:01
Политика

Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме

Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 00:59
Гаджеты

В России появился необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global начала продажи на российском рынке новой модели кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, который многим напоминает известную бюджетную «раскладушку».
Вечерний курьер 03 октября в 02:56
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 18:21
Политика

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС вчера в 16:36
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Фигурное катание

Медведева выиграла Shanghai Trophy

Евгения Медведева выиграла турнир в Шанхае.
Газета.Ru вчера в 11:13
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 03 октября в 07:30
Шоу-бизнес

Мэйси Уильямс из «Игры Престолов» стыдится своего тела после съемок

Актриса объяснила, что на втором или третьем сезоне сериала ее тело начало меняться и она «стала женщиной».
Gazeta.SPb вчера в 09:06
Экономика

Названы самые прогрессивные регионы России

В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Общество

Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

Народные новости 03 октября в 01:41
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