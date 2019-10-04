Политика
ИзвестияПутин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. В пример он привел успешный опыт «Росатома».
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Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Игры
EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access
Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
CyberSport.ru 03 октября в 06:56
Происшествия
В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Политика
Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа
Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
RT на русском 03 октября в 05:11
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.
РБК вчера в 22:59
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Спорт
Акименко: не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира
Чемпионат вчера в 17:37
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Интерфакс вчера в 14:50
Гаджеты
«ИгроМир 2019»: ASUS ROG представил мощные ПК, ноутбуки и ROG Phone II
Компания ASUS под брендом Republic of Gamers представила на «ИгроМире-2019» модельный ряд своей продукции, а также новинки, впервые привезённые в Россию.
3DNews 01:00
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия 03 октября в 12:17
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Политика
Белоруссия решила увеличить поставки нефти на Украину
Белоруссия готова увеличить поставки нефти Украине, заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает украинский канал "112".
Московский Комсомолец вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала видео со свадьбы с Владимиром Чоповым в Италии
Недавно знаменитость показала в Instagram видео со свадьбы в Италии.
OAnews 01:21
Здоровье
Секретное средство против ОРВИ раскрыл известный педиатр
На своей странице в социальной сети известный педиатр Евгений Комаровский разместил рекомендацию, как можно избежать острой респираторной вирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 13:01
Политика
Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме
Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 00:59
Гаджеты
В России появился необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global начала продажи на российском рынке новой модели кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, который многим напоминает известную бюджетную «раскладушку».
Вечерний курьер 03 октября в 02:56
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 18:21
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС вчера в 16:36
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Евгения Медведева выиграла турнир в Шанхае.
Газета.Ru вчера в 11:13
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 03 октября в 07:30
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс из «Игры Престолов» стыдится своего тела после съемок
Актриса объяснила, что на втором или третьем сезоне сериала ее тело начало меняться и она «стала женщиной».
Gazeta.SPb вчера в 09:06
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Народные новости 03 октября в 01:41