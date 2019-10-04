Политика

ИзвестияИзвестияПутин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. В пример он привел успешный опыт «Росатома».
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Путин заинтересовался возможностью создать медицинскую госкорпорацию

РБК13:18

Путин прокомментировал возможность создания медицинской госкорпорации

РИА Новости12:10

Путин предложил идею о корпоративных методах управления в здравоохранении

REGNUM11:00

Путин задумал создать новую госкорпорацию

Lenta.ru11:33

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Вести.Ru11:29

Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации

Российская газета11:54

Путин отметил работу «Росатома» и заинтересовался использованием этой модели в медицине

ТАСС10:59
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Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Российская газета 10:22
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Футбол

Опубликован размер штрафов футболистов «Реала»

Штрафы футболистов мадридского «Реала» за нарушение дисциплины варьируются от €250 до €3 тысяч. Такие данные приводит издание Marca.
News.ru 05:51
Политика

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 02 октября в 12:49
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РИА Новости 09:49
Происшествия

Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Ведомости 14:19
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Наука

Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете

Российская газета 13:11
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые показала свой особняк

Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 19:30
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки на Лубянке

Аргументы недели 01 октября в 05:35
Политика

Песков прокомментировал падение доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
АМИТЕЛ 08:10
Происшествия

Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек

Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Вести.Ru 04:34
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

ТАСС 07:00
Космос

Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос

Впервые в истории женщины могут выйти в открытый космос.
Газета.Ru 14:58
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Здоровье

Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек

Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 13:23
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Политика

Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

МонаВиста вчера в 07:40
Армия и оружие

МКС один раз грозило опасное сближение с другим объектом в 2019 году

ТАСС 12:50
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
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В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

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Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна 02 октября в 15:05
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