Политика
ИзвестияПутин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. В пример он привел успешный опыт «Росатома».
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Футбол
Опубликован размер штрафов футболистов «Реала»
Штрафы футболистов мадридского «Реала» за нарушение дисциплины варьируются от €250 до €3 тысяч. Такие данные приводит издание Marca.
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Происшествия
Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Общество
СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки на Лубянке
Политика
Песков прокомментировал падение доходов среднего класса
Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
Происшествия
Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек
Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Космос
Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Впервые в истории женщины могут выйти в открытый космос.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Политика
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Армия и оружие