Политика
ИзвестияПутин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. В пример он привел успешный опыт «Росатома».
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Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru 04:18
Культура
Ургант и Ивлеева получили премии ТЭФИ в двух номинациях
Телеведущие Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили национальные телевизионные премии ТЭФИ.
78.ru вчера в 02:25
Кино
Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутска за подарок
Известный писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал "Игра престолов" поблагодарил жителей Якутска за подарок.
Pravda.Ru вчера в 10:35
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Авто
BMW выпустила «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M
Состоялся дебют спортивных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M новой генерации.
Новые автомобили 02 октября в 04:10
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
Народные новости 07:02
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру
Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.
DP.RU 11:28
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Футбол
Хельвег: у Головина прекрасное будущее
Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
Чемпионат 17:21
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет "общих восторгов" относительно выступления Греты Тунберг в ООН.
РЕН ТВ 02 октября в 08:38
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Здоровье
К чему может привести употребление мёда, установили диетологи
Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая вчера в 10:00
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
REGNUM 18:54
Футбол
Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
Советский спорт 02 октября в 10:05
Происшествия
Секс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку
В Бельгии футболисты любительского клуба "Эспойр Майнройс" изнасиловали девушку. Об этом передает издание The Sun.
РЕН ТВ 19:38
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными
В компании Google сообщили об уязвимости в коде операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать root-доступ к смартфонам жертв.
Российская газета 13:20
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Футбол
«Реал» рассказал про состояние Куртуа
«Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением в отношении вратаря Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 07:20
Политика
Россия помогает Китаю в создании стратегических оборонных систем
Новые Известия вчера в 13:49
Политика
Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты
Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.
BaltNews.lv 03:05
Технологии
Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж
Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 18:00
Политика
В Иране задержана журналистка из России
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru вчера в 13:30