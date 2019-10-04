Политика

ИзвестияИзвестияПутин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. В пример он привел успешный опыт «Росатома».
Читать в источнике
Комментировать405

Подробнее о событии

Путин заинтересовался возможностью создать медицинскую госкорпорацию

РБК13:18

Путин отметил работу «Росатома» и заинтересовался использованием этой модели в медицине

ТАСС10:59

Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации

Российская газета11:54

Путин задумал создать новую госкорпорацию

Lenta.ru11:33

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Вести.Ru11:29

Путин предложил идею о корпоративных методах управления в здравоохранении

REGNUM11:00

Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации

РИА Новости12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Кино

Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре

Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru 04:18
Культура

Ургант и Ивлеева получили премии ТЭФИ в двух номинациях

Телеведущие Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили национальные телевизионные премии ТЭФИ.
78.ru вчера в 02:25
Кино

Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутска за подарок

Известный писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал "Игра престолов" поблагодарил жителей Якутска за подарок.
Pravda.Ru вчера в 10:35
Кино

Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Авто

BMW выпустила «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M

Состоялся дебют спортивных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M новой генерации.
Новые автомобили 02 октября в 04:10
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые показала общественности свой особняк.
Народные новости 07:02
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру

Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.
DP.RU 11:28
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат

Культуромания 01:25
Футбол

Хельвег: у Головина прекрасное будущее

Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
Чемпионат 17:21
Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Политика

Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет "общих восторгов" относительно выступления Греты Тунберг в ООН.
РЕН ТВ 02 октября в 08:38
Политика

Путин отметит 67-й день рождения на природе

REGNUM 07:20
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Здоровье

К чему может привести употребление мёда, установили диетологи

Диетологи установили, к чему может привести употребление мёда.
Пермь открытая вчера в 10:00
Общество

Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются

Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
REGNUM 18:54
Футбол

Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
Советский спорт 02 октября в 10:05
Происшествия

Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного дебошира

Известия 16:36
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin

ТВ Центр 04:52
Происшествия

Секс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку

В Бельгии футболисты любительского клуба "Эспойр Майнройс" изнасиловали девушку. Об этом передает издание The Sun.
РЕН ТВ 19:38
Киберспорт

Virtus.pro представила фотографии нового состава по Dota 2

Матч ТВ 13:21
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными

В компании Google сообщили об уязвимости в коде операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать root-доступ к смартфонам жертв.
Российская газета 13:20
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Футбол

«Реал» рассказал про состояние Куртуа

«Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением в отношении вратаря Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 07:20
Политика

Россия помогает Китаю в создании стратегических оборонных систем

Новые Известия вчера в 13:49
Политика

Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты

Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.
BaltNews.lv 03:05
Технологии

Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж

Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 18:00
Политика

В Иране задержана журналистка из России

Российская газета 05:25
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru вчера в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное