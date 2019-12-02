Общество

ИзвестияИзвестияПутин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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Путин подписал закон, который вряд ли обрадует пенсионеров

Primpress.ru16:30

Индексация довольствия для расчёта военных пенсий в России вновь заморожена

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Путин продлил заморозку военных пенсий

URA.Ru06:20

Военным заморозили индексацию пенсий с учетом денежного довольствия

Красная весна05:15

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Известия08:36

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

РИА Новости04:18

Путин заморозил индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий

ТАСС04:11
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Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Вести.Ru 09:31
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Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
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Политика

Захарова высказалась о правах жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
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Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
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«Сила Сибири»: когда США начнут возмущаться из-за потери китайского рынка?

Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
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Немецкий профессор назвал 4 привычки, которые разрушают сосуды

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Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси

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Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
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Китай построит солнечную электростанцию в космосе

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