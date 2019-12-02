Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.

Происшествия В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.

Общество Источник сообщил стоимость разработки нового российского авианосца По словам неназванного источника, средства на разработку и последующее строительство нового российского авианосца не предусмотрены действующей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).

Происшествия В Санкт-Петербурге загорелся ангар В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Экономика Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.