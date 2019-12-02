Общество
ИзвестияПутин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Наука
Млекопитающие могут тонко чувствовать свет даже в утробе
Первыми светочувствительными клетками, которые развиваются в сетчатке, являются ipRGCs (по сути, светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки).
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Детройт», Варламов отразил 30 бросков
Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31.
Армия и оружие
Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США
В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Общество
Источник сообщил стоимость разработки нового российского авианосца
По словам неназванного источника, средства на разработку и последующее строительство нового российского авианосца не предусмотрены действующей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Здоровье
Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам
Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Экономика
«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи
Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
Происшествия
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар
Армия и оружие
США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии
Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
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