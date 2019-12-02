Общество

ИзвестияИзвестияПутин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.
Читать в источнике
Комментировать178

Подробнее о событии

Путин подписал закон, который вряд ли обрадует пенсионеров

Primpress.ru16:30

Индексация довольствия для расчёта военных пенсий в России вновь заморожена

REGNUM05:14

Путин продлил заморозку военных пенсий

URA.Ru06:20

Военным заморозили индексацию пенсий с учетом денежного довольствия

Красная весна05:15

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Известия08:36

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

РИА Новости04:18

Путин заморозил индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий

ТАСС04:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19

РЕН ТВ вчера в 04:30
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости 17:40
Происшествия

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Российская газета 21:14
Наука

Млекопитающие могут тонко чувствовать свет даже в утробе

Первыми светочувствительными клетками, которые развиваются в сетчатке, являются ipRGCs (по сути, светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки).
Популярная механика 12:35
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия 07:21
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Хоккей

«Айлендерс» обыграли «Детройт», Варламов отразил 30 бросков

Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31.
Спорт-Экспресс 22:04
Армия и оружие

Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США

В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн.
Российская газета 08:40
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:34
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru 04:24
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Общество

Источник сообщил стоимость разработки нового российского авианосца

По словам неназванного источника, средства на разработку и последующее строительство нового российского авианосца не предусмотрены действующей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).
Аргументы недели 10:52
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 19:57
Здоровье

Ученые рассказали, как определить рак легких по рукам

Британские ученые выяснили, как определить рак легких у человека по состоянию его рук.
iReactor 30 ноября в 13:51
Экономика

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:03
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 10:49
Экономика

«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
РБК 22:00
Происшествия

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Российская газета 21:43
Армия и оружие

США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии

Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Экономика сегодня вчера в 19:02
Авто

ВИП-гараж: изучаем, на каких машинах ездят в свободное время главные свердловские силовики

Екатеринбург Онлайн 21:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное