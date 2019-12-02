Общество
ИзвестияПутин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.
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с чего всё началось
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, действие нормы, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%» и ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, приостанавливается до 1 января 2021 года.REGNUMвчера в 05:14
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