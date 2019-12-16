Экономика
РИА ОмскИнформПутин «заморозил» накопительную пенсию до конца 2022 года
Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на один год, до конца 2022 года. Как и все последние годы, обязательные взносы, которые поступают в пенсионный фонд от работающих граждан, будут направляться на формирование страховой пенсии.
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