Экономика

РИА ОмскИнформРИА ОмскИнформПутин «заморозил» накопительную пенсию до конца 2022 года

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на один год, до конца 2022 года. Как и все последние годы, обязательные взносы, которые поступают в пенсионный фонд от работающих граждан, будут направляться на формирование страховой пенсии.
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Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

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