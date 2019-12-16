Экономика

Накануне.RuНакануне.RuПутин заморозил накопительные пенсии до 2023 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Также устанавливается обязанность пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.
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Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

REGNUMвчера в 07:18

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru16 декабря в 10:53

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС16 декабря в 07:51

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета16 декабря в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ16 декабря в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новости16 декабря в 08:19

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК16 декабря в 09:31
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Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошло вооруженное столкновение.
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Армия и оружие

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В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
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Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Самую высокую елку откроют в Красноярске. Ее высота составит 55 м. Второе место занял Екатеринбург с 50-метровой елкой.
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