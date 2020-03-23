Политика

Газета.RuГазета.RuПутин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц, указ опубликован
 на портале правовой информации.
Ведомости23 марта в 10:51

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Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму, Астраханской и Калининградской областях

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