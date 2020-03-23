Политика
Газета.RuПутин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц, указ опубликован на портале правовой информации.Ведомости23 марта в 10:51
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Президент определил, где в Астраханской области иностранцы не могут владеть землями
Астрахань 2423 марта в 06:28
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Футбол
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Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
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Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Армия и оружие
Вспышка коронавируса произошла в украинской Нацгвардии
Трех украинских нацгвардейцев отправили на карантин в госпиталь города Константиновка. Об этом пишут украинские Telegram-каналы.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Энергетика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Политика
На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней
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Общество
Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая
Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Финансы
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Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Происшествия
Россиянку оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе
Суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она в мессенджере WhatsApp распространяла ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Авто
Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
В результате скачка цен произойдёт резкое снижение автомобильного рынка, которое будет наблюдаться уже в следующем месяце.
Игры
Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx
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Общество
В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина
В Госдуму России внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в связи с эпидемией инфекции COVID-19.
Общество
Минтруд готовит документы для повышения пособия по безработице
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что граждане, которые лишились работы из-за вводимых мер по нераспространению коронавируса, государство поддержит повышением пособия по безработице.
Общество
На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры
В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.