Политика
Pravda.RuПутин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России. В том числе как житель Москвы он может высказать свое мнение в электронном формате.
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Киберспорт
Критика Fallout 76 задержала выход Doom Eternal
Благодаря переносу Doom Eternal стала намного лучше.
Городской портал Новый Нижний 12:00
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
В Приамурье двоих силовиков задержали после нападения на фермера
Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 6 июня представители силовых структур совершили разбойное нападение с применением оружие на фермера в селе Новоспасск Архаринского района и похитили сельскохозяйственную технику.
Российская газета 04:29
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Космос
Астрономы нашли неизвестный экзотический объект
Астрономы нашли экзотический объект GW190814, по массе находящийся между черными дырами и нейтронными звездами.
РЕН ТВ 00:34
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Футбол
Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги
Soccer.ru вчера в 18:41
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов 03:35
Футбол
Еще в одном клубе РПЛ выявили вспышку коронавируса
Тесты на COVID-19 дали 8 положительных результатов. В Российской премьер-лиге зафиксирована очередная вспышка коронавируса.
Газета.Ru 08:58
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Футбол
Акинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»
РИА Новости 15:11
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Наука
Разработано устройство для мониторинга здоровья по анализу пота
Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот человека.
Evo-rus.com вчера в 06:39
Общество
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В восточном пригороде Тегерана, Иран, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местное агентство Mehr.
Lenta.ru 19:25
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва 11:25
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Футбол
АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции благодаря экс-игроку «Рубина»
АЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции. По итогам двух встреч команда превзошла "Арис".
ProstoProSport 00:11
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
РИА Новости 12:58
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Гаджеты
Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020
Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Здоровье
Ученые развеяли миф о вреде защитных масок
Популярный миф о негативном влиянии масок на здоровье развеяли американские ученые. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.
ФАН 11:37
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял третье место в списке лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года, составленном журналистами сайта лиги.
РИА Новости 15:03
Футбол
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
За четыре года Клопп сделал "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и чемпионом мира среди клубов.
Газета.Ru 17:20
Шоу-бизнес
Forbes назвал 40 самых успешных знаменитостей России моложе 40 лет
Forbes назвал 40 самых успешных людей России из мира шоу-бизнеса и спорта.
Пятый канал 11:52
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06