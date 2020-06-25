Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России. В том числе как житель Москвы он может высказать свое мнение в электронном формате.

Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции

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