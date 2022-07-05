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Путин запретил выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ, соответствующий документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Республика Татарстан
Указ, помимо прочего, позволяет Правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление экспортерами валюты на зарубежные счета.
Lenta.ru
Также Путин запретил резидентам России зачислять на зарубежные счета доходы в валюте, полученные в виде дивидендов от российских компаний, сказано в документе
.
Вечерняя Москва
В начале месяца Путин подписал указ, предполагающий отмену требования к экспортерам продавать половину валютной выручки.
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Подробнее о событии

Путин запретил резидентам зачислять на зарубежные счета дивиденды от российских компаний
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