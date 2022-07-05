ТАССПутин запретил выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубежПрезидент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Республика ТатарстанТакже Путин запретил резидентам России зачислять на зарубежные счета доходы в валюте, полученные в виде дивидендов от российских компаний, сказано в документе.Вечерняя МоскваРечь идет об установленном в феврале запрете для резидентов зачислять иностранную валюту на зарубежные счета.Аргументы и ФактыС 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен решением правкомиссии.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВRT на русскомВятка-На-СетиПятый каналYakutsk.ruLife.ruКомсомольская правдаИА Красная ВеснаНациональная служба новостейЦарьградФАНИзвестияPublic OpinionDP.RUРосбалтVSE42.RUInfinicaFrank MediaТК ЗвездаПодробнее о событииПутин запретил резидентам зачислять на зарубежные счета дивиденды от российских компанийРИА Новости17:15Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисления резидентов на зарубежные счетаПРАЙМвчера в 11:09Путин запретил выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубежТАССвчера в 13:03Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родинуРБКвчера в 12:37В России фактически отменили репатриацию валютной выручкиИнтерфаксвчера в 12:57Резидентам России смогут запрещать выводить за рубеж валютные дивиденды от российских АОRT на русскомвчера в 11:45На всякий доллар найдется свой указКоммерсантъ18:01Показать ещёОценить2,1KПоделиться