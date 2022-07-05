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Путин запретил выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ, соответствующий документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Республика Татарстан
Также Путин запретил резидентам России зачислять на зарубежные счета доходы в валюте, полученные в виде дивидендов от российских компаний, сказано в документе
.
Вечерняя Москва
Речь идет об установленном в феврале запрете для резидентов зачислять иностранную валюту на зарубежные счета.
Аргументы и Факты
С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен решением правкомиссии.
Интерфакс

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