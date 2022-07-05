Будьте в Плюсе

Путин запретил выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ, соответствующий документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
Республика Татарстан
Указ, помимо прочего, позволяет Правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление экспортерами валюты на зарубежные счета.
Lenta.ru
Также Путин запретил резидентам России зачислять на зарубежные счета доходы в валюте, полученные в виде дивидендов от российских компаний, сказано в документе
.
Вечерняя Москва
По умолчанию, согласно закону о валютном контроле, российские экспортеры репатриировали 100% своей выручки от продажи товаров или услуг иностранцам.
РБК

Подробнее о событии

Путин запретил резидентам зачислять на зарубежные счета дивиденды от российских компаний
РИА Новости17:15
Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисления резидентов на зарубежные счета
ПРАЙМвчера в 11:09
Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родину
РБКвчера в 12:37
В России фактически отменили репатриацию валютной выручки
Интерфаксвчера в 12:57
Путин разрешил правительству ограничивать вывод за рубеж валютных дивидендов от российских компаний
Коммерсантъвчера в 11:40
Резидентам России смогут запрещать выводить за рубеж валютные дивиденды от российских АО
RT на русскомвчера в 11:45
Путин запретил выводить дивиденды российских компаний в валюте за рубеж
ТАССвчера в 13:03

Интересное

Сенатор Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать договор о Шпицбергене

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать договор о Шпицбергене.
Lenta.ru21:39

Газета Bild сообщила о провале плана Германии по поставкам СПГ

План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза (у ХДС/ХСС в бундестаге 197 мест из 736) Торстен Фрай, пишет Bild.
РБК22:01

Антон Алиханов заявил, что добиться снятия блокады с Калининграда можно только угрозами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о способе снять блокаду с региона в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru21:28

Госдума сняла с рассмотрения проект о переименовании 3 сентября в День Победы над Японией

Депутаты Госдумы РФ сняли с рассмотрения проект о переименовании даты 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
РИА Новостивчера в 07:45

Депутат Худяков призвал Примадонну «заткнуть рот» своему мужу Галкину

Если Примадонна не заткнет ему рот, придется лично набить ему лицо — чтобы он прекратил оскорблять наших героев, освобождающих Донбасс и Украину от неонацизма. — приводит StarHit слова Худякова.
Мойка7817:48

Шапарин разъяснил, кому в РФ не стоит бояться дефицита запчастей в 2022 году

Автомобильный эксперт Антон Шапарин рассказал о том, кому не стоит переживать из-за сложившейся ситуации.
ГЛАС.RUвчера в 15:40

Зенитная управляемая ракета ПВО Украины нанесла удар по центру города Днепр

Украинская зенитная управляемая ракета (ЗУР), пытаясь перехватить крылатую ракету, нанесла удар по центру Днепра.
Военное деловчера в 10:26

В ВГА Запорожской области призвали военнообязанных жителей уехать в освобождённые города

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобождённые от украинских вооружённых формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
RT на русском21:30

Читатели Daily Mail раскритиковали появление на продуктах устройств против воровства

Читатели Daily Mail продолжают обсуждать в комментариях не только резкий скачок цен в продуктовых магазинах, но и массовую установку на товарах специальных устройств, предотвращающих их кражу.
Газета.Ru19:21

Компания Yum Brands продаст рестораны KFC в России

Американская компания Yum Brands, владеющая в России брендами KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, после чего полностью покинет российский рынок, следует из заявления пресс-службы.
Ведомостивчера в 09:59