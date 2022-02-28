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Путин запретил зачисление резидентами России иностранной валюты в зарубежных банках

Президент России Владимир Путин подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран».
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин запретил россиянам и российским компаниям переводить за границу иностранную валюту в погашение займов, а также зачислять валюту на свои счета, которые находятся за рубежом.
Комсомольская правда
В указе говорится, что с 1 марта запрещено начисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в иностранных банках или иных организациях финансового рынка.
Lenta.ru
"Запретить с 1 марта 2022 года осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа", - сказано в документе.
ТАСС

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