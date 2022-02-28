Lenta.ruПутин запретил зачисление резидентами России иностранной валюты в зарубежных банкахПрезидент России Владимир Путин подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран».Lenta.ruПрезидент России Владимир Путин запретил россиянам и российским компаниям переводить за границу иностранную валюту в погашение займов, а также зачислять валюту на свои счета, которые находятся за рубежом.Комсомольская правдаВ указе говорится, что с 1 марта запрещено начисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в иностранных банках или иных организациях финансового рынка.Lenta.ru"Запретить с 1 марта 2022 года осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа", - сказано в документе.ТАССЧитать далееСвернутьДождьДождьАМИТЕЛКомсомольская правдаЭкономика сегодняВаши новостиСобака.ruАБНe1.ruВзгляд-инфоПрофильInkazanНовая Хакасия.OnlineРЕН ТВВесьмаГазета.RuРБКRT на русскомПодробнее о событииГражданам ограничили переводы за рубежКоммерсантъвчера в 15:08Власти установили ограничения на вывод валюты из России за рубежРБКвчера в 11:27Путин запретил резидентам РФ зачислять валюту на счета в банках за пределами страныТАССвчера в 11:17Путин запретил россиянам с 1 марта зачислять иностранную валюту на зарубежные счетаRT на русскомвчера в 11:00Путин запретил проводить валютные операции по займам в пользу нерезидентов с 1 мартаРИА Новостивчера в 10:59Путин запретил зачисление резидентами России иностранной валюты в зарубежных банкахLenta.ruвчера в 11:17Путин запретил резидентам предоставлять инвалюту нерезидентам по договорам займаFinam.Ruвчера в 11:12Показать ещёОценить1,3KПоделиться