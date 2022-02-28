Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что Китай поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной и считает его единственным путем выхода из сложившейся ситуации.
В Белом доме США заявили, что пока "нет причин менять" уровень готовности ядерных сил после приказа президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, сообщают западные СМИ.
Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призывают ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров об ее вступлении в союз.
Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".