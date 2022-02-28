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Путин запретил зачисление резидентами зарубежной валюты на счета за пределами РФ

Владимир Путин подписал
 указ о специальных экономических мерах в ответ на недружественные действия США и других стран.
BFM.ru
Президент России Владимир Путин запретил резидентам РФ зачислять иностранные валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках.
РЕН ТВ
Также нельзя будет осуществлять денежные переводы без открытия «банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».
Lenta.ru
"Запретить с 1 марта 2022 года осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа", - сказано в документе.
ТАСС

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