Транспорт
RT на русскомПутин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Её протяжённость составляет 669 км. В церемонии открытия автомагистрали принял участие президент России Владимир Путин.
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Путин рассказал, как будет называться новая траса «Москва - Санкт-Петербург»
Комсомольская правда07:19
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
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