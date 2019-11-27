Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости. Автомагистраль общей протяжённостью 669 км проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга.

Политика На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.

Общество Как знаки зодиака просят прощения Если представитель знака просит прощения, он делает это мимоходом, как будто ситуация абсолютно не требует проявления особенного внимания к обиженному им человеку.

Политика Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Футбол Дуглас Сантос: мы полностью заслужили победу над «Лионом» в ЛЧ Футболисты петербургского "Зенита" полностью заслужили три очка в матче Лиги чемпионов с французским "Лионом", сказал после игры защитник "сине-бело-голубых" Дуглас Сантос.

Общество Бутина отозвала апелляцию на приговор в США Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляция на приговор, говорится в документах в судебной базе.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Происшествия 200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.

Политика Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.

Общество «Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Общество В центре Киева пропало электричество В среду, 27 ноября, в центре Киева отключили электричество. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

Происшествия Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Общество «Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.

Общество Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.

Футбол Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.

Авто Обновленный Renault Sandero Stepway появится в 2020 году Как сообщает издание speedme.ru, новый Sandero Stepway, скорее всего, выберет электрифицированный маршрут с 1,6-литровым безнаддувным двигателем с мягкой гибридной технологией суммарной мощностью 140 л.с. Следующее поколение Sandero дебютирует летом 2020 года, а публичная презентация состоится на автосалоне в Париже в том же году, где к нему присоединится новый Logan.

Единоборства Александр Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии своего поединка.

Политика В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.

Экономика Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Шоу-бизнес Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.

Гаджеты В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.