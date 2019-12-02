Общество

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири». 29 ноября о готовности газопровода для поставок голубого топлива в Китай сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
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Алексей Миллер
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 04:17
с чего всё началось
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод "Сила Сибири
", который строился с 2014 года.
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