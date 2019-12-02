Общество
ИзвестияПутин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири». 29 ноября о готовности газопровода для поставок голубого топлива в Китай сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Читать в источнике
Оценить620
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 04:17
с чего всё началось
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод "Сила Сибири", который строился с 2014 года.ТАСС04:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Гаджеты
Пятилетний смартфон Honor неожиданно получил обновление ПО
Как сообщается, Honor Play 4X, который дебютировал пять лет назад, на днях получил обновление.
Происшествия
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Минюст США считает неоправданной слежку ФБР за Трампом
В докладе указано, что ФБР имело достаточные основания для расследования деятельности предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в июле 2016 года.
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Армия и оружие
Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что военные международной коалиции во главе с США вернулись на северо-востоке Сирии.
Космос
Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью
Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Происшествия
Следком задержал владельца разбившегося в Забайкалье автобуса
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
ЖКХ
Власти Якутска обратились в прокуратуру по «мусорному вопросу»
Власти Якутска, защищая интересы и законные права жителей неблагоустроенного жилого фонда, обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой выразить официальную позицию по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО) региональным оператором ООО «Якутскэкосети» в районах, относящихся к неблагоустроенными жилому фонду.
Спорт
Россияне завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место на чемпионате мира.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Общество
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Наука
В России нашли самых северных зауропод
Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Происшествия
Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.