с чего всё началось

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири». 29 ноября о готовности газопровода для поставок голубого топлива в Китай сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Минюст США считает неоправданной слежку ФБР за Трампом В докладе указано, что ФБР имело достаточные основания для расследования деятельности предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в июле 2016 года.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".

Происшествия В Санкт-Петербурге загорелся ангар В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита» По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.

ЖКХ Власти Якутска обратились в прокуратуру по «мусорному вопросу» Власти Якутска, защищая интересы и законные права жителей неблагоустроенного жилого фонда, обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой выразить официальную позицию по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО) региональным оператором ООО «Якутскэкосети» в районах, относящихся к неблагоустроенными жилому фонду.

Спорт Россияне завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место на чемпионате мира.

Общество Батрутдинов назвал главную проблему россиянок Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха "Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Наука В России нашли самых северных зауропод Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.