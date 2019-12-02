с чего всё началось

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Экономика Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов.

Политика Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является большой возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Общество Массовый отказ от мастурбации оказался малоэффективным Хоукинс выразил мнение, что постоянные разговоры об отказе от мастурбации приводят к тому, что люди лишь чаще начинают об этом думать.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Политика Помпео призвал объединиться с ЕС против «российской угрозы» Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством ЕС в части противодействия угрозам, исходящим от России, а также от Китая и Ирана.

Гаджеты Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir Представители AMD не скрывают намерения представить 7-нм мобильные процессоры в 2020 году, но основная часть информации об их возможных характеристиках поступает из неофициальных источников.

Экономика Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).

Общество Никас Сафронов хочет отрезать сыну желудок Отец хочет, чтобы сыну отрезали желудок, точнее, его часть, тогда будет влезать меньше еды, но пианист пока боится ложиться под нож хирурга.

Происшествия В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Общество «РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.