Общество

REGNUMREGNUMПутин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать1861
Алексей Миллер
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 04:17
с чего всё началось
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод "Сила Сибири
", который строился с 2014 года.
ТАСС04:45

Подробнее о событии

Как устроен газопровод «Сила Сибири» и что даст его запуск

ТАСС04:45

Река по имени Силасибири

Российская газета10:49

«Сила Сибири»: почему России повезло, а Австралии нет

РИА Новости10:02

Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири» в прямом эфире

Красная весна07:07

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири»

Якутия 2404:38

Дан старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту

Зейские Огни10:53

Лидеры РФ и КНР запустят газопровод «Сила Сибири»

Мой Брянсквчера в 22:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина проиграли «Вегасу» в матче НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 21:39
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 18:46
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
ТАСС 19:36
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

Мадуро наградил орденом Франсиско Миранды посла России в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил посла России в стране Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который вручают за способствующую прогрессу Венесуэлы деятельность и за выдающиеся заслуги.
РБК 21:40
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
РБК 21:10
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Экономика

Верфь «Звезда» сотрудничает с Samsung

В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.
ГЛАС.RU 01:36
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Культура

Зрители наградили «Звездой театрала» режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС 13:59
Экономика

Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Ведомости 04:16
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА

Вести.Ru 14:02
Армия и оружие

Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Взгляд.ру 10:42
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Происшествия

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Российская газета 21:14
Политика

В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской

Сын армянского активиста, лидера радикальной партии «Цегакрон» Шанта Арутюняна Шаген заявил 2 декабря, что облил краской памятник выдающегося русского дипломата, поэта Александра Грибоедова, установленный в Ереване.
REGNUM 19:32
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Хоккей

Знарок: «Тяжелая игра. Тренер „Адмирала“ создал хорошую команду»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 07:49
Авто

Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию

Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely на авторынке России увеличились втрое, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
32CARS.ru 03:44
Происшествия

СКР раскрыл данные о делах по жалобам на пытки заключенных

В 2018 году по итогам рассмотрения 1881 жалобы на пытки Следственный комитет России (СКР) возбудил 60 уголовных дел (3,2%).
Коммерсантъ 02:15
Авто

ВИП-гараж: изучаем, на каких машинах ездят в свободное время главные свердловские силовики

Екатеринбург Онлайн 21:34
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат

За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат.
Piter.tv 02:53
Футбол

Урош Спайич: «„Зенит“ для „Краснодара“ уже недосягаем? Так сложилось, что они всегда забивают»

Защитник «Краснодара» Урош Спайич после ничьей (0:0) с «Тамбовом» в рамках 18 тура чемпионата России посетовал на нереализованные моменты.
Матч ТВ 21:19
Политика

В Мадриде начинается 25-я конференция ООН по климату

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) начинается в понедельник в Мадриде.
ТАСС вчера в 16:03
Политика

Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
REGNUM 19:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное