Общество
REGNUMПутин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
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Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 04:17
с чего всё началось
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод "Сила Сибири", который строился с 2014 года.ТАСС04:45
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Политическая Экспертиза10:28
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