с чего всё началось

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В Санкт-Петербурге загорелся ангар В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.

Политика Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто» Президент США Дональд Трамп назвал вопрос импичмента «закрытым» после того, как украинский лидер Владимир Зеленский опроверг связь военной помощи Киеву и расследование против сына экс-президента Байдена.

Политика Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).

Политика Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.

Музыка Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.

Общество Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали «На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.

Политика Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с «адом» Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.

Общество Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.

Экономика Путин подписал закон о переносе полной компенсации советских вкладов Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора».

Политика США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

Политика В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки» Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Политика Захарова заступилась за права жителей Донбасса Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

Общество В Улан-Удэ приехал глава МВД России На официальном сайте МВД России сообщается, что в ходе своей рабочей поездки в республику Колокольцев встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, проведёт совещание с руководящим составом республиканского МВД, посетит управление МВД России по Улан-Удэ, а также экспертно-криминалистический центр.