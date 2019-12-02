Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.

Общество Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".

Политика Путин подписал закон о СМИ-иноагентах Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.

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Происшествия В Ингушетии мужчина ранил трёх дорожных рабочих В Ингушетии неизвестный мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по дорожным рабочим, пострадали три человека.

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Экономика Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.

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Политика Зеленский обосновал важность диалога с Путиным Зеленский подчеркнул, что Киев не хочет стоять на месте, напротив, желает, чтобы в вопросе по Донбассу наметился реальный диалог.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Космос Скорость солнечного ветра замедляется около Плутона Измерения, проведенные прибором «Солнечный ветер вокруг Плутона» (SWAP) на борту космического корабля «Новые горизонты» НАСА, дают важную новую информацию из самых отдаленных уголков космоса, которые когда-либо исследовались.