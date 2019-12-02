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REGNUMПутин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
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Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 04:17
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Старт «Силы Сибири» похоронил большие антироссийские надежды Украины и США – Куликов
Экономика сегодня08:40
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