с чего всё началось

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.

Авто Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS Компания Volkswagen представила спортивную версию своего седана VW Virtus, болееп известный в российским покупателям под именем Polo.

Происшествия Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.

Политика Путин подписал закон о СМИ-иноагентах Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.

Гаджеты Компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro Китайская компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro в расцветке корпуса Electric Blue, переливающейся от голубого до синего цвета.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Происшествия Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.

Гаджеты Huawei выпустила обновление для старых смартфонов Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.

Наука Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.

Происшествия Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявили в Забайкалье Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура по погибшим в аварии с участием пассажирского автобуса в Сретенском районе.

Музыка Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.