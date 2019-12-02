Общество

REGNUMREGNUMПутин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать1949
Алексей Миллер
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском вчера в 04:17
с чего всё началось
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод "Сила Сибири
", который строился с 2014 года.
ТАССвчера в 04:45

Подробнее о событии

Дан старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту

Зейские Огнивчера в 10:53

«Сила Сибири»: почему России повезло, а Австралии нет

РИА Новостивчера в 10:02

Лидеры РФ и КНР запустят газопровод «Сила Сибири»

Мой Брянск01 декабря в 22:47

Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири» в прямом эфире

Красная веснавчера в 07:07

Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири»

Якутия 24вчера в 04:38

Как устроен газопровод «Сила Сибири» и что даст его запуск

ТАССвчера в 04:45

«Сила Сибири» позволит России улучшить социально-экономическую обстановку

Политическая Экспертизавчера в 10:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Политика

Песков заявил, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

Россия не стремится ни от кого отгородиться в интернете, страна остается открытой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати

Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
Газета Кемерова 04:14
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Напомним, что в раннем детстве дочь актрисы требовала называть себя Питером, а позже отказалась от этого имени и решила, что все-таки будет Джоном.
Kleo.ru 03:18
Наука

Свойствами твердых тел научились управлять с помощью звука

Управлять экситонными свойствами в диапазоне температур и давлений, применимых в реальной жизни, до сих пор не удавалось.
Индикатор вчера в 13:58
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Общество

В Кремле прокомментировали идею расширения полномочий губернаторов

РИА Новости 05:22
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Wday.ru 00:26
Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
РБК 05:13
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

Заочно арестован новый фигурант «московского дела»

Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова этапировали в колонию

РЕН ТВ 04:46
Происшествия

Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

REGNUM 02:57
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Скрывшийся от правосудия экс-глава Минфина Ингушетии задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, который скрылся от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.
News.ru 04:20
Шоу-бизнес

Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье

Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.
Панорама Ростова-на-Дону 02:24
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Игры

PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса

CyberSport.ru 04:55
Общество

Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования

Московские школы по результатам международного исследования качества образования PISA-2018 вошли в число лучших по уровню читательской грамотности.
Москва 24 03:37
Политика

ЕС ответит на пошлины США в отношении французских товаров

Евросоюз готов ответить на пошлины США на французские товары, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции Radio Classique.
Российская газета 04:44
Шоу-бизнес

Лолите Милявской подарили шубу за музыкальные заслуги

Лолите Милявской подарили шикарную шубу на премии «Золотой хит». Певица пошутила, что подобный презент станет ее дорогой к шестому мужу.
Актуальные Новости 05:24
Общество

ФСБ задержала террористов в Москве и Челябинске

Российская газета 05:21
Происшествия

Суд подтвердил продолжение расследования «дела Голунова»

Басманный суд Москвы отреагировал на жалобу адвоката журналиста Ивана Голунова о «волоките» - по его словам, Голунов до сих пор не признан потерпевшим и его не ознакомили с материалами дела.
Экономика сегодня вчера в 03:47
Футбол

Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере

В этом году форвард выиграл с «Барселоной» свой 10-й чемпионский титул в карьере, в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании (37 голов) и Лиги чемпионов (12 голов).
Sportbox.RU вчера в 15:32
Кино

Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
Политика

WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США

"Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.
Вести.Финанс вчера в 23:01
Общество

КамАЗ начал тестировать беспилотный грузовик

РИА Новости 04:04
Политика

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи.
REGNUM 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное