с чего всё началось

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном Напомним, что в раннем детстве дочь актрисы требовала называть себя Питером, а позже отказалась от этого имени и решила, что все-таки будет Джоном.

Общество «Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.

Космос NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам» Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.

Спорт WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.

Происшествия Заочно арестован новый фигурант «московского дела» Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.

Общество ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Происшествия Скрывшийся от правосудия экс-глава Минфина Ингушетии задержан Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, который скрылся от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.

Шоу-бизнес Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.

Политика ЕС ответит на пошлины США в отношении французских товаров Евросоюз готов ответить на пошлины США на французские товары, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции Radio Classique.

Шоу-бизнес Лолите Милявской подарили шубу за музыкальные заслуги Лолите Милявской подарили шикарную шубу на премии «Золотой хит». Певица пошутила, что подобный презент станет ее дорогой к шестому мужу.

Происшествия Суд подтвердил продолжение расследования «дела Голунова» Басманный суд Москвы отреагировал на жалобу адвоката журналиста Ивана Голунова о «волоките» - по его словам, Голунов до сих пор не признан потерпевшим и его не ознакомили с материалами дела.

Футбол Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере В этом году форвард выиграл с «Барселоной» свой 10-й чемпионский титул в карьере, в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании (37 голов) и Лиги чемпионов (12 голов).