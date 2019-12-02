Общество
Газета.RuПоставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом они объявили в ходе телемоста, который транслировал телеканал "360".
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Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 04:17
с чего всё началось
"Сила Сибири" — магистральный газопровод для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут).РИА Новости04:19
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