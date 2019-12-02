Общество

Газета.RuГазета.RuПоставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом они объявили в ходе телемоста, который транслировал телеканал "360".
Читать в источнике
Комментировать742
Алексей Миллер
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин Си Цзиньпин, кран открыт, газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 04:17
с чего всё началось
"Сила Сибири
" — магистральный газопровод для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут).
РИА Новости04:19

Подробнее о событии

Путин и Си Цзиньпин открыли главный проект десятилетия

Комсомольская правда05:27

Как устроен газопровод «Сила Сибири» и что даст его запуск

ТАСС04:45

Путин заявил о новом уровне энергетического взаимодействия России и Китая

Аргументы и Факты04:59

Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа в Китай по «Силе Сибири»

ПРАЙМ04:25

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

РИА Новости04:19

Эксперты рассказали о выгодах «Силы Сибири» для России и Китая

News.ru06:59

Путин и Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири»

ФАН04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:31
Происшествия

В Крыму пьяный водитель прокатил на капоте полицейского

SM News 04:06
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Милу приносят к Анастасии Заворотнюк в больницу

В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
Ugpressa.ru 05:32
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском 06:40
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Экономика

Административный состав смоленского «Кристалла» ожидает сокращение

На смоленском заводе «Кристалл» ожидаются кадровые изменения.
Гудвилл.онлайн 06:46
Спорт

Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису

Чемпионат вчера в 12:35
Политика

Зеленский заявил, что никому не доверяет в политике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никому не доверяет в политике, отвечая на вопрос, верит ли он президенту России Владимиру Путину.
Аргументы и Факты 05:51
Гаджеты

Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro

Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 03:40
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 30 ноября в 10:02
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Lenta.ru 06:41
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Происшествия

СК проверит информацию об избиении школьника под Смоленском

Ранее в СМИ фигурировала информация о причинении телесных повреждений двенадцатилетнему ребёнку. Инцидент произошёл в Новодугинской школе.
О чем говорит Смоленск 04:56
Происшествия

В Москве спасли мальчика, который пытался помочь котенку

Российская газета 05:35
Политика

Зеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переехать в РФ всем украинцам, которые считают себя русскими.
ФАН 06:15
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Общество

На Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса

На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки.
Российская газета 06:24
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Культура

Андрей Разин нашел на Урале солиста для группы «Ласковый май»

URA.Ru 05:10
Здоровье

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Согласно акту эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни, который подписала главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова, «установлена связь между оказанием медпомощи в АОДКБ и инфицированием ВГС 169 пациентов».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Политика

Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»

Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
РБК 06:31
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru вчера в 12:15
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем заболевании

Семенович рассказала о том, что ей даже пришлось сделать операцию, уменьшив грудь до пятого размера.
ГЛАС.RU 05:24
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное