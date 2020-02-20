Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства

Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС. По словам Путина, у них очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет.
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Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАСС17:00

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Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку правительства

Ведомости18:14

Путин заявил о сохранении «тандема» с Медведевым

РБК18:12

Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

RT на русском17:27

Владимир Путин опроверг предположение о распаде его «тандема " с Дмитрием Медведевым

Эхо Москвы18:06

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Газета.Ru17:12

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ru17:47

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

ТАСС17:02
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Экономика

Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 07:58
Происшествия

В Германии при стрельбе убиты восемь человек

В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:17
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском 16:30
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform 09:26
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
RT на русском вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Lenta.ru 15:18
Общество

Китайский эксперт предположил, что коронавирус может стать хроническим

Вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь заявил, что новый тип коронавируса COVID-2019 со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп.
Газета.Ru 14:19
Единоборства

Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко

В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
Победа 26 12:59
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Политика

Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
Взгляд.ру 04:10
Политика

Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка

Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ.
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Экономика

МВФ: Украина теряет трудоспособное население

Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.
ИА Новороссия 15:42
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Происшествия

В Омской области погиб бывший глава регионального минздрава

По данным портала «Новый Омск», местная полиция уточнила, что Ерофеев, вероятно, не справился с управлением снегохода, тот опрокинулся.
РБК вчера в 23:50
Гаджеты

Asus решила проблему с прегревом чипов Navi в видеокартах ROG Strix

3DNews 10:20
Армия и оружие

Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер

Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Комсомольская правда 10:02
Происшествия

Курская область: убитый в Железногорске китаец не болел коронавирусом

Гражданин прибыл в Железногорск из Китая еще в декабре прошлого года. Вместе с соотечественниками он работал на предприятии по пошиву обуви.
Курская правда 07:44
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия 15:34
Игры

Sony отменила поездку на PAX East из-за коронавируса

Sony за неделю до проведения PAX East объявила, что не приедет на выставку, где должна была впервые дать обычным игрокам попробовать The Last of Us: Part II.
Игромания.ру 13:14
Авто

Lada Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Российская газета 12:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Российская газета 17:56
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Кино

Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева.
ProKazan.ru 17 февраля в 10:13
Общество

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК 15:04
Общество

Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
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Хоккей

Хоккеист Задоров считает футболиста Тарасова недалеким

Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров назвал футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова недалеким.
Российская газета 15:39
Здоровье

Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики

В интервью радио Sputnik Иван Алименко уточнил, что изначально здоровому человеку, который знает меру, не стоит пугаться баночки энергетика.
РИА Новости 18:00
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