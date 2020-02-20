Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС. По словам Путина, у них очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет.

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