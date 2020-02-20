Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства

Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС. По словам Путина, у них очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет.
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с чего всё началось

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Дмитрием Медведевым распался.
ТАСС17:02

Подробнее о событии

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Газета.Ru17:12

Путин о своем «тандеме» с Медведевым: ничего не распалось

Московский Комсомолец18:45

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русском19:33

Путин заявил о сохранении «тандема» с Медведевым

РБК18:12

Путин: мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем

Коммерсантъ18:58

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ru17:47

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

ТАСС17:02
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Здоровье

В России расширят возможности телемедицины

Вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что в большинстве субъектов РФ телемедицина серьезно ограничена.
Live24 08:08
Происшествия

В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости 19:43
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
ТАСС 18:09
Политика

Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
РБК 17:15
Здоровье

Гомофобов и расистов откажутся лечить в Британии

Согласно новому положению, людям может быть отказано в медицинской помощи, если медработник сочтёт пациента «гомофобом» или «сексистом».
Телеканал 360° 10:15
Общество

Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
РИА Новости 13:53
Политика

Мадуро объявил о реформе нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций

«Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии», — приводит РИА Новости слова Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли.
RT на русском 19:03
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости вчера в 06:08
Армия и оружие

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии

Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Lenta.ru 17:10
Политика

Совбез ООН обсудил обострение конфликта, касающегося ДНР и ЛНР

Обострение конфликта на юго-востоке Украине обсудили на заседании совета безопасности ООН, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:20
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
RT на русском вчера в 14:38
Футбол

Юран счел слухи об отставке из «Химок» выдумкой и провокацией

Главный тренер "Химок" прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Об этом сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru 19:52
Космос

Бетельгейзе беспрецедентно потускнела

Звезда раздулась, её радиус сейчас больше солнечного в 950-1200 раз. Астрономы уверенно заявляют, что ей осталось не более десяти тысяч лет.
Вести.Ru 17 февраля в 05:10
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Технологии

Россияне могут столкнуться с массовой атакой телефонного спама

В ближайшее время россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама из-за развития популярной технологии, которая позволяет определять номера пользователей, зашедших на определенные сайты со смартфонов.
Online47.ru 16 февраля в 22:48
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург 06:32
Фигурное катание

Сотникова рассказала о своем состоянии после операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила о своем состоянии после операционного вмешательства.
ФАН вчера в 17:53
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости 17:28
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 07:21
Биатлон

Логинов выступает на чемпионате мира с травмированным коленом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что Александра Логинова беспокоят проблемы с коленом.
Metaratings 10:26
Футбол

Футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет

Пострадавшему прошлось наложить 10 швов. Как сообщает Daily Mail, игрок, укусивший оппонента за пенис, получил дисквалификацию на пять лет.
Евро-футбол.ру 07:46
Общество

Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Газета.Ru 12:29
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 16:56
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия 15:34
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Политика

В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Известия 16:40
Космос

Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника

В заявлении властей подчеркивается, что вывод космических аппаратов на орбиту был осуществлен с соблюдением всех мер предосторожности для недопущения распространения коронавируса.
Эхо Москвы 18:08
Космос

SpaceX отправит космических туристов на орбиту в 2021 году

Полет пройдет в рамках подписанного сегодня соглашения между SpaceX и Space Adventures, последняя уже несколько лет осуществляет полеты космических туристов на МКС на кораблях российского производства.
Коммерсантъ вчера в 12:55
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