Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Дмитрием Медведевым распался.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС. По словам Путина, у них очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет.

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Происшествия В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2 Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

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