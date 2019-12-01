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КоммерсантъПутин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат. Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы.
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Путин прокомментировал присвоение Героев России воевавшим с Россией Кадыровым
Московский Комсомолец11:30
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