Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат. Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы.
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъ14:52

Путин возразил Сокурову по поводу присвоения Кадырову звания Героя России

News.ru12:01

Путин ответил на сомнения Сокурова в праве Кадыровых носить звание Героев России

Взгляд.ру11:00

Путин не согласился с переосмыслением звания Герой России из-за чеченцев

РБК11:50

Путин прокомментировал присвоение Героев России воевавшим с Россией Кадыровым

Московский Комсомолец11:30

Путин оценил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Lenta.ru11:50

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Интерфакс10:46
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Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
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«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
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Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
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Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
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Общество

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Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК вчера в 07:57
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
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«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ

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Общество

Названы место и дата похорон Лужкова

Газета.Ru 14:37
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Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette

RT на русском 14:04
Футбол

Рамос предложил сделать отдельный «Золотой мяч» для Роналду и Месси

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в шутку предложил сделать отдельный "Золотой мяч" для нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает Goal.
Газета.Ru 08:22
Политика

Активисты СПЧ обсудили с Путиным вопрос осуждения участников акций

Несколько активистов СПЧ обратили внимание президента на несправедливое осуждение участников несанкционированных митингов в Москве.
Общественное телевидение России 12:57
Политика

Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Lenta.ru 02:10
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Evo-rus.com 08 декабря в 04:09
Политика

Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
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Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
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Видео: Capcom представила ремейк Resident Evil 3

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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым отметил, что улучшение отношений с Россией позволит укрепить торговлю между странами, следует из сообщения Белого дома.
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Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
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Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
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Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
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Названы самые востребованные комплектации популярных авто в РФ

Изучив результаты онлайн-продаж более 15 тыс. автомобилей, аналитики Autospot.ru назвали самые популярные и непопулярные комплектации российских бестселлеров.
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Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
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Новые игровые мониторы AOC имеют время отклика в 1 мс

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Авто

Дилер Infinity в Канаде продал клиенту Tesla. В знак благодарности

Дилер Infinity из канадского города Шербрук, провинция Квебек, продал своему клиенту Tesla Model 3 в знак признательности за многолетнюю лояльность по отношению к японскому люксовому бренду.
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Google представила в России глобальное обновление своего поисковика

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«Вегас» вызвал Зыкова из фарм-клуба

Российский нападающий Валентин Зыков был возвращен в основной состав клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».
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Александр Сокуров
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Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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