Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат. Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы.
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъ14:52

Путин возразил Сокурову по поводу присвоения Кадырову звания Героя России

News.ru12:01

Путин ответил на сомнения Сокурова в праве Кадыровых носить звание Героев России

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РБК11:50

Путин прокомментировал присвоение Героев России воевавшим с Россией Кадыровым

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Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

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Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
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Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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