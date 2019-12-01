Политика
КоммерсантъПутин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат. Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы.
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Путин прокомментировал присвоение Героев России воевавшим с Россией Кадыровым
Московский Комсомолец11:30
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Массовое ДТП с участием нескольких десятков машин произошло в районе села Прохладное, в Надеждинском районе.
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Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
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Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России
В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2.
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NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
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Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Финансы
Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America
Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
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Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Запущенный с Восточного в июле метеоспутник приняли в эксплуатацию
Летные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, выведенного на орбиту в июле, завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил Роскосмос.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Общество
Москва заняла 52 место в сотне самых комфортных городов России
В рейтинге ста самых комфортных и доступных для жизни российских городов Москва заняла только 52 место, сообщили 10 декабря составители из Института территориального развития «Урбаника».
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
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Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
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Группа ГАЗ зарегистрировала три новых названия со словом «ГАЗель»
«Группа ГАЗ» запатентовала три новых товарных знака со словом «ГАЗель». Это новинки GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super.
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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Культура
Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Гаджеты
Компания OPPO представила свои первые очки дополненной реальности
На конференции OPPO Inno Day 2019 в Шаньчжэне прошла презентация первых очков дополненной реальности.
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Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.