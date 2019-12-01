Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат. Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 годы.
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъ14:52

Путин возразил Сокурову по поводу присвоения Кадырову звания Героя России

News.ru12:01

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Интерфакс10:46

Путин не согласился с переосмыслением звания Герой России из-за чеченцев

РБК11:50

Путин прокомментировал присвоение Героев России воевавшим с Россией Кадыровым

Московский Комсомолец11:30

Путин ответил на сомнения Сокурова в праве Кадыровых носить звание Героев России

Взгляд.ру11:00

Путин оценил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Lenta.ru11:50
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Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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