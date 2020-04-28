Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин: защитные костюмы для медиков распределяются буквально «с колес»

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Защитные костюмы для медиков, которые работают в "красной зоне", распределяются буквально "с колес", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса.
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