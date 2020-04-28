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Политика Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.

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