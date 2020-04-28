Коронавирус
РИА НовостиПутин: защитные костюмы для медиков распределяются буквально «с колес»
Защитные костюмы для медиков, которые работают в "красной зоне", распределяются буквально "с колес", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса.
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Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из ограничений 12 мая
Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам власти подготовить критерии, параметры по выходу регионов в штатный режим работы с 12 мая.
Smolnarod.ru 11:03
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Путин поручил подготовить новый пакет мер поддержки россиян и бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил подготовить новый пакет мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
Мойка78 11:07
Общество
СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая
В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:34
Политика
Путин заявил, что удалось мобилизовать ресурсы промышленности
России удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействию распространения коронавируса в регионах страны.
РИА Новости 11:00
Армия и оружие
«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72
Одной из главных особенностей танка Т-72 является возможность применения высокоточных управляемых ракет «Комбат», выпускаемых Государственным Киевским концерном «Луч».
Военное обозрение 09:40
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
Политика
Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии
Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.
ИА Красная Весна 09:31
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
Транспорт
В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска
Эхо Москвы 06:02
Общество
Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу
Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:28
Политика
Миронов предложил выплатить россиянам пособие в размере двух МРОТ
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 руб.) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:22
Наука
Прогулки по пляжу оказались угрозой для животных
Международный коллектив учёных, в который вошли исследователи из итальянских Научно-исследовательского института водных ресурсов и Национального парка острова Азинара, а также представители биологического факультета МГУ, в ходе изучения морского песка нашли новых неизвестных науке микроскопических животных, выживанию которых угрожает вытаптывание.
Популярная механика 09:33
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
Футбол
«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властей
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет оштрафован за интервью футбольному обозревателю Сергею Егорову.
News.ru вчера в 12:59
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Происшествия
Экс-замглавы «Внешпромбанка» получила шесть лет колонии
Суд установил, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег «Внешпромбанка».
Говорит Москва 10:59
Здоровье
Назначен новый главврач Калужской областной клинической больницы
Новым главным врачом Калужской областной клинической больницы стала Елена Разумеева, сообщается на сайте учреждения.
Kaluga-poisk.ru 09:34
Игры
Захвати планету: ремейк Destroy All Humans! выйдет в июле
В Destroy All Humans! игроки возьмут на себя роль пришельца-захватчика, которому предстоит подготовить планету к полномасштабному вторжению своей расы.
REGNUM 11:03
Общество
В ВОЗ оценили возможность выработки иммунитета к коронавирусу
Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала возможность выработки иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 17:59
Политика
Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.
РИА Новости 11:08
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39