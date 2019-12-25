Политика
ИзвестияПутин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин усомнился в том, что большинство граждан страны чувствуют, что национальные проекты поменяют их жизнь к лучшему. Об этом глава государства заявил в среду, 25 декабря, на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.Интерфакс08:17
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Путин: опрос ФСО показал, что граждане пока не почувствовали улучшений от нацпроектов
Будущее России. Национальные проекты08:17
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