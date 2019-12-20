Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПутин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора

Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения. На это российский лидер обратил внимание своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в ходе встречи в Минске.
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Путин заявил о «многих» невыполненных пунктах по Союзном государству

РБК07:57

Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Известия06:41

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости05:42

Путин на встрече с Лукашенко в Петербурге посетовал на невыполнение многих пунктов договора о Союзном государстве

Фонтанка.Ру06:00

Путин заявил о невыполнении многих пунктов Союзного договора с Белоруссией

Rambler News Service06:59

Путин заявил о невыполнении Москвой и Минском пунктов Союзного договора

Lenta.ru05:52

Путин: За 20 лет с момента подписания договора о Союзом государстве не выполнены многие пункты соглашения

Эхо Москвы06:30
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Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru 02:33
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

Силовики провели обыски по делу экс-страховщика МВД

Сотрудники СКР и Главного управления собственной безопасности МВД провели 15 обысков по делу о контракте на 13,7 млрд руб. между Министерством внутренних дел и компанией «Центральное страховое общество».
Право.ру вчера в 09:30
Происшествия

Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО

Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Коммерсантъ 07:53
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об окружении сил ПНС в Триполи с суши

Взгляд.ру 18 декабря в 12:10
Политика

Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
РИА Новости 07:50
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», и от других комментариев отказался.
Ведомости 04:59
Происшествия

Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 07:49
Космос

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Известия 08:05
Происшествия

Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
РБК 02:41
Фигурное катание

Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА

RT на русском вчера в 15:41
Общество

Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:22
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Религия

Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
РИА Новости 07:17
Биатлон

Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси

Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный.
Pravda.Ru вчера в 03:42
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
REGNUM 06:30
Армия и оружие

Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям

Израильский дипломат Яков Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям.
Актуальные Новости 01:13
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:10
Происшествия

Силовики задержали трех кубанских полицейских при получении взятки

В пятницу, 20 декабря в Краснодарском крае при получении взятки был задержан майор полиции и двое его подчиненных.
VSE42.RU 08:01
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Политика

Сенаторы США нашли способ остановить «Северный поток-2»

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили санкциями подрядчику "Северного потока-2".
ТВ Центр вчера в 01:20
Культура

Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах

RuNews24.ru 05:55
Политика

Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент РФ Владимир Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.
Инфорос вчера в 08:08
Общество

Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах

Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.
Russian Deadline 08:05
Общество

Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ

В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 05:00
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 18 декабря в 09:16
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