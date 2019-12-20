Политика
Национальная служба новостейПутин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора
Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения. На это российский лидер обратил внимание своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в ходе встречи в Минске.
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Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Силовики провели обыски по делу экс-страховщика МВД
Сотрудники СКР и Главного управления собственной безопасности МВД провели 15 обысков по делу о контракте на 13,7 млрд руб. между Министерством внутренних дел и компанией «Центральное страховое общество».
Происшествия
Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО
Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об окружении сил ПНС в Триполи с суши
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям», что эта компания также получила претензию от Rambler из-за использования товарного знака «Афиша», и от других комментариев отказался.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
Фигурное катание
Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
Биатлон
Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси
Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»
Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
Армия и оружие
Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям
Израильский дипломат Яков Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Силовики задержали трех кубанских полицейских при получении взятки
В пятницу, 20 декабря в Краснодарском крае при получении взятки был задержан майор полиции и двое его подчиненных.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Политика
Сенаторы США нашли способ остановить «Северный поток-2»
Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили санкциями подрядчику "Северного потока-2".
Политика
Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем
Президент РФ Владимир Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.
Общество
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.
Общество
Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ
В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.