Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
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Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.В источнике
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