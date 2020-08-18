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РИА Новости
РИА Новости

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.В источнике
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РБК

Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Минск

РБК09:20
Коммерсантъ

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ08:09
ТАСС

Путин в беседе с Макроном назвал недопустимым давление на руководство Белоруссии

ТАСС07:42
РИА Новости

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новости08:00
Известия

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Известия07:45
Комсомольская правда

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда07:44
Lenta.ru

Путин второй раз за день высказал позицию России по Белоруссии

Lenta.ru08:07

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Джеффри Дин Морган может не сняться в третьем сезоне «Пацанов» из-за пандемии

Даже с учетом параллельной работы актеру предстоят постоянные авиаперелеты с одной съемочной локации на другую, но из-за бушующей пандемии каждый раз Джеффри придется соблюдать двухнедельный карантин, а подобную «роскошь» из-за четко выстроенного расписания себе никто позволить не может.
Киноафиша России08:12

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Геннадий Зюганов сказал про Белоруссию, что в России «будет еще хуже»

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал "путем к разрушению государства", так как у главного оппонента Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, "ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях" По его словам, если "сломают Белоруссию, в России будет еще хуже".
Новые Известия06:14
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Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о «продаже» детей

Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
РИА Новости06:24
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Члены белорусских избиркомов раскрыли реальные данные о голосах за Лукашенко

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Протестующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Инфо2405:58
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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Скаут «Кальяри» объяснил, почему не стал бы рекомендовать Джикию в «Наполи»

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 26-летнего Джикии был заинтересован «Наполи», однако главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско лично попросил владельца московского клуба Леонида Федуна не продавать капитана.
Матч ТВ07:02

Изменение климата затронуло половину Мирового океана

Исследователи из Франции и США использовали климатические модели и наблюдения глубин Мирового океана и рассчитали уровень, при котором изменения температуры и уровня соли превосходят естественные колебания.
Индикатор07:15

Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

Напомним, в августе в Средиземном море между островами Крит и Кипр развернулось противостояние греческого и турецкого флота из-за прибытия Oruc Reis в область греческого шельфа для разработки месторождений полезных ископаемых.
ИА Красная Весна15 августа в 16:15