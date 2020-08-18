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РИА Новости
РИА Новости

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.В источнике
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РБК

Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Минск

РБК09:20
Коммерсантъ

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ08:09
ТАСС

Путин в беседе с Макроном назвал недопустимым давление на руководство Белоруссии

ТАСС07:42
РИА Новости

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новости08:00
Газета.Ru

Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

Газета.Ru07:54
Известия

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Известия07:45
Lenta.ru

Путин второй раз за день высказал позицию России по Белоруссии

Lenta.ru08:07

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
РИА Новости07:04
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Пандемия. Саратовская полиция намерена усилить работу с населением

Руководитель регионального ГУ МВД Николай Трифионов поинтересовался, какие меры в части профилактики коронавируса еще нужны, и что требуется со стороны его ведомства, чтобы их реализовать.
Четвертая Власть11:42

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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