Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
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Путин подчеркнул, что недопустимо вмешиваться во внутренние дела республики и оказывать давление на руководство. Путин также обсудил с Макроном кризис в Ливии. Лидеры обменялись мнениями и договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.В источнике
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