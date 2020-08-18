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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Путин подчеркнул, что недопустимо вмешиваться во внутренние дела республики и оказывать давление на руководство. Путин также обсудил с Макроном кризис в Ливии. Лидеры обменялись мнениями и договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.В источнике
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РБК

Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Минск

РБК09:20
ТАСС

Путин в беседе с Макроном назвал недопустимым давление на руководство Белоруссии

ТАСС07:42
Коммерсантъ

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ08:09
Lenta.ru

Путин второй раз за день высказал позицию России по Белоруссии

Lenta.ru08:07
РИА Новости

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новости08:00
Известия

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Известия07:45
Газета.Ru

Макрон призвал Москву содействовать смягчению напряженности в Белоруссии

Газета.Ru10:17

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Lenta.ru06:02
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В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10

В Санкт-Петербурге погибла девушка, упавшая с платформы в метро

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.
REGNUM10:05
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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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