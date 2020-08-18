Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии
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«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится в сообщении. Телефонный разговор Путина с Меркель состоялся по инициативе немецкой стороны.В источнике
С чего всё началось
«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных», — сообщила пресс-служба
немецкого правительства.
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