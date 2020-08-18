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РБК
РБК

Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится в сообщении. Телефонный разговор Путина с Меркель состоялся по инициативе немецкой стороны.В источнике
С чего всё началось
«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных», — сообщила пресс-служба
 немецкого правительства.
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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

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Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

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Интерфакс05:26
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