Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию

Путин заметил, что "навес" образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов. По его словам, ЦБ "в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели". В результате инфляция оказалась ниже целевых показателей, заметил Путин.
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с чего всё началось

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Путин заявил, что Центробанк «подкручивает» показатели

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