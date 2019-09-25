Экономика
Газета.RuПутин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Путин заметил, что "навес" образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов. По его словам, ЦБ "в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели". В результате инфляция оказалась ниже целевых показателей, заметил Путин.
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с чего всё началось
Снижение инфляции в России можно отчасти объяснить "подкруткой" Центробанком макроэкономических показателей, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.РИА Новости10:32
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