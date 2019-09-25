Экономика

Мойка78Мойка78Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию

Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения инфляции ниже целевого показателя в 4% «подкрутку» со стороны Центробанка. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
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В Госдуме Центробанк сравнили с казино

REGNUMвчера в 03:36

Путин: ЦБ немножко подкрутил макроэкономические показатели

Ведомости25 сентября в 11:10

Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию

РИА Новости25 сентября в 10:32

Путин рассказал о «подкрутке» Центробанком инфляции

Взгляд.ру25 сентября в 10:38

Путин заявил, что ЦБ «немножко подкрутил» макроэкономические показатели

ТАСС25 сентября в 10:37

Путин назвал причиной снижения инфляции «подкрутку» со стороны ЦБ

РБК25 сентября в 10:41

Путин заявил, что Центробанк «подкручивает» показатели

РЕН ТВ25 сентября в 10:05
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Известия вчера в 05:36
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 25 сентября в 10:09
Авто

Компания Maserati объявила стратегию электрификации

Первым в ряду электрифицированных моделей станет обновленный седан Maserati Ghibli, который представят в 2020 году.
Авторевю вчера в 18:18
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Футбол

«Интер» отчитался о рекордных доходах

«Интер» объявил о рекордной в истории клуба выручке.
Sport24.ru вчера в 15:09
Политика

В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией

Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.
РБК вчера в 07:56
Армия и оружие

Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват

Российские истребители в течение недели 20 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ.
Телеканал 360° вчера в 19:26
Политика

Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Экономика

АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»

В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК 25 сентября в 13:56
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru вчера в 04:12
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Происшествия

Двое следователей погибли в ДТП с КамАЗом в Ивановской области

РЕН ТВ вчера в 13:34
Армия и оружие

Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»

Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:15
Кино

Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 25 сентября в 08:03
Гаджеты

OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV

После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.
ITZine.ru вчера в 12:36
Политика

Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии

Польша продолжит требовать от Германии репарации, пока та не выплатит всю сумму.
Газета.Ru вчера в 21:42
Космос

В Солнечной системе нашли признаки черной дыры

Lenta.ru вчера в 17:15
Происшествия

Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза

На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.
Российская газета вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews вчера в 16:11
Наука

Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика

Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
Российская газета вчера в 22:33
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 25 сентября в 10:06
Экономика

Путин назвал основную цель ускорения роста экономики

РФ взяла курс на ускорение роста экономики, основной целью которого в первую очередь является работа по повышению доходов населения.
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Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

РБК вчера в 11:32
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия вчера в 15:05
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Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 25 сентября в 07:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности

Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
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